Brief 3: ’Standpunt GroenLinks onbegrijpelijk’

Met stijgende verbazing en grote ergernis hebben we het artikel gelezen over de biomassacentrale in Diemen. Ondanks het feit dat velen tegenstander zijn van zo’n milieuvervuilende en CO2-uitstotende centrale, wil GroenLinks deze toch realiseren. Dit met 400 miljoen euro subsidie voor Vattenfall, die zich in de publieke opinie afficheert als een milieuvriendelijke energieleverancier!

Verschillende milieuorganisaties drukken hun snor omdat zij ondoordacht het energieakkoord hebben ondertekend.

J. Werkhoven

