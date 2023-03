Brief 3: ’Meer focus op de basisvakken’

Kinderen komen van de basisschool af waarbij sommigen amper kunnen lezen, schrijven of rekenen. Waarom niet terugkeren naar het basisonderwijs van vroeger? Gewoon leren lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en als creatief vak tekenen. En had je even niets te doen dan pakte je een boek uit de kast om je leesvaardigheden en voorstellingsvermogen meer aan te scherpen. Dan bewaren we de ’leuke’ projecten en seksuele voorlichting voor de middelbare school.

A. Klasen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: