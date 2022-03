’Te weinig opvangcapaciteit’

Deze laatste groep gaat niet de asielprocedure in en mogen in elk geval blijven zolang de oorlog duurt. Terecht natuurlijk. De ellende waarin zij verkeren is met geen pen te beschrijven. Het grote probleem is nog steeds hoe op zo kort mogelijke termijn opvangplaatsen te scheppen voor die mensen. Want tegelijkertijd houden duizenden uitgeprocedeerden woonruimte bezet waar ze geen recht op hebben. De schuldigen zijn m.i. de asieladvocaten die zich rijk rekenen bij elke asielzoeker die zich aanmeldt.

Jan Muijs,Tilburg