’Ontkennen PFAS-schade misdadig’

Op dit kruispunt van rivieren wonen 250.000 mensen, en er is geconstateerd dat moeders die borstvoeding willen geven aan hun baby te veel PFAS in hun bloed hebben. Het bedrijf blijft ontkennen, en de overheid is zoals gewoonlijk ziende blind en horende doof. De belangen en de gezondheid van burgers worden terzijde geschoven. Het grote geld en werkgelegenheid gaan altijd voor. Ronduit misdadig. De verantwoordelijke bewindslieden dienen voor de rechter te verschijnen!

M.C.G. Beijer-Korzelius, Dordrecht