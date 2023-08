Uitslag Stelling: Typisch Hollandse zomer

Veel stellingdeelnemers hebben het over ’een normale zomer’. „Dit past bij een gematigd zeeklimaat”, klinkt het ook meermaals. „Je woont in Nederland en het kan hier alle kanten op”, schrijft iemand. „Afgelopen 3-4 jaar waren juist uitzonderingen met het mooier weer. We hebben vaker gehad dat de gehele zomer verregende. Ik vind dat we voor ons land een aardige zomer hebben.”

Veel respondenten (74%) geven dan ook aan dat het huidige weer overeenkomt met hoe zij een Hollandse zomer voor zich zien. „Dit is het bekende Nederlandse weer en de voornaamste reden dat zoveel mensen hun vakantie in het buitenland vieren. Wie vakantie in Nederland houdt, kan gewoon niet zonder regenjas.”

Bijna driekwart laat zich ook niet door de regen kisten. „Eigenlijk moet je blij zijn dat er weer genoeg water valt. Toen het zo droog was mocht je eigenlijk je zwembadje niet vullen en niet sproeien. Zo is er altijd wel wat”, reageert een respondent. „Het land heeft water nodig en dat krijgen we nu. En dat mijn vakantie in het water valt, daar ga ik niet dood aan.”

Velen geven aan zich meer aan het vele klagen over het weer te ergeren, dan aan de weersomstandigheden zelf. „Wat een gezeur over iets dat je niet kunt veranderen. In juni was het warm: gezeur over droogte. Nu regent het: gezeur want de zon schijnt niet. Hou toch op”, moppert één van hen. Een ander is nog stelliger: „Het enige wat mijn zomer verpest is het gezeik over ’natte zomers’. Mijn advies: pak je biezen en ga in de Sahara zitten, dan weet je zeker dat je een droge zomer hebt.”

Wellicht hebben veel respondenten wel wat makkelijk praten want 55% van hen heeft op dit moment geen vakantie en zit dus ook niet op een verregende camping of vakantiepark.

Maar ook veel respondenten die wél op een natte camping staan of stonden deze zomer, tonen zich goedgemutst. „Als het regent pas je het programma gewoon aan”, stelt zo iemand. „Dan ga je binnen zwemmen in plaats van buiten, naar een speelhal, klimpark, bowlen, museum, of op familiebezoek. We zijn net terug uit Bretagne, waar het ook veel regende. Je geniet van de zon als die er is en zodra die weg is bekijk je de mogelijkheden voor dat moment.”

Toch zijn er ook genoeg stellingdeelnemers die aangeven wél te balen van de natte zomer (35% ) „Alles is om de haverklap zeiknat en je kunt geen noodzakelijke buitenklussen uitvoeren aan je huis”, klaagt iemand.

„Dit weer zorgt zeker voor een domper bij ons”, geeft ook een ander toe. „De kinderen hebben vakantie en kunnen niet lekker naar buiten of het zwembad. Even wandelen of ‘s avonds buiten zitten kan ook niet. Wanneer ik dit weer op de camping zou hebben zou ik wellicht wel eerder naar huis gaan.”

Ondanks de berusting dat dit weer er volgens velen bij hoort in ons land, kijken de meeste respondenten toch ook uit naar beter weer. „Het mag dan misschien typisch Nederlands zijn. Drie weken in de regen zitten, daar wordt niemand vrolijk van.”