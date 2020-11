Brief 1: ’Baudet heeft hand overspeeld’

Iedereen die Baudet zijn succes misgunt plus de politici aan de linkerzijde, aangevuld door VVD’ers als lachende derde, weet wel wat negatiefs over Baudet te vertellen. Het wordt breed uitgemeten en zou een welkome afwisseling op het coronanieuws zijn, als het niet zo triest was.

Op voorhand lijkt het er op, dat Baudet als ankerpersoon van het FvD, zijn kindje, zijn hand overspeeld heeft. Jammer dat zo’n kleurrijke politicus het spoor bijster is geworden.

Bert Osendarp, Irechek

