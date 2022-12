Uitslag Stelling: Angst om vervoersarmoede

Zo vraagt een boze deelnemer zich af: „In welk land leven we eigenlijk? Alle voorzieningen die voor Nederlanders belangrijk zijn, worden verschraald of opgeheven.” En een ander valt bij: „Een goed functionerend ov is zo belangrijk voor de ontwikkeling van het land. De verpleegkundige en politieagent die op het platteland wonen moeten toch altijd kunnen rekenen op vervoer naar hun werkplek?!” „Als je afhankelijk bent van het ov dan raak je echt van de buitenwereld afgesloten door het wegvallen van verbindingen in de buurt”, reageert weer een ander. „Veel ouderen komen zo ook nergens meer. Alleen maar met een dure taxi.”

Zeker 88% van de respondenten vreest dan ook voor vervoersarmoede: dat mensen niet meer volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij omdat ze hun bestemming niet kunnen bereiken. Dat vooral landelijke gebieden het moeten ontgelden zorgt voor veel miskende gevoelens. Zeven op de tien respondenten verwacht verdere leegloop van het platteland als het ov blijft verschralen. „Het is schandalig dat vooral de buitengebieden, lees het platteland, het weer moeten ontgelden. Kleine dorpen hebben een lijnbus nodig. Schoolkinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn de klos. Een dagje winkelen in de stad, een familiebezoekje. Heb je geen auto dan wordt dat onmogelijk. Belbus, buurtbus allemaal leuk en aardig maar een lijnbus op gezette tijden is toch echt veel beter. Maar ja, de beslissing wordt weer genomen door mensen die geen bus nodig hebben. Randstad-mensen”, stelt een verontwaardigde respondent.

Uiteindelijk blijkt maar 10% van de respondenten begrip te hebben voor de verschraling van het ov vanwege het gebrek aan voldoende passagiers op sommige lijnen. „Waarom denkt men elke keer in deze cirkel: te weinig reizigers dus minder lijnen, dus minder reizigers, dus minder lijnen etc.?” vraagt een Brabantse deelnemer zich af. „Nederland bestaat uit meer dan alleen de Randstad waar je 24 uur per dag elk kwartier overal heen kan, zowel met de auto als het ov. Nederland heeft een masterplan nodig voor een betere spreiding van woningen en bedrijven (en dus faciliteiten) over het gehele land.”

Meerdere respondenten hekelen het aandeel van de overheid op dit gebied. „Dit krijg je van marktwerking bij publieke taken zoals ov en de zorg. Ook onrendabele lijnen moeten kunnen blijven bestaan en het ov moet betaalbaar blijven voor iedereen”, moppert iemand. „Het was een oerstomme zet van de overheid om de ov-sector te privatiseren zonder daaraan een vervoersplicht te koppelen. Dat houdt in dat er ook gereden moet worden als de ov-lijn niet rendabel is. Het beste is nu de zaak terug te schroeven naar enkele landelijke maatschappijen. Die kunnen niet-rendabele lijnen compenseren met rendabele lijnen”, denkt iemand.

Velen snappen het beleid van de overheid in deze ook niet. „Ze willen 900.000 woningen bouwen in wijken met weinig parkeerplekken en dan nog stellen dat het ov afgeschaald kan worden”, schampert een criticus. „Er worden verkeerde keuzes gemaakt.”