Brief 2: ’Linkse partijen zijn elkaars strohalm’

Premium Binnenland

Formatie blijft op slot na links verbond

De samenwerking tussen PvdA en GL heeft VVD en CDA niet overtuigd om over links te formeren. Ze zien in het verbond geen aanleiding om hun standpunt over regeren met twee linkse partijen aan te passen. De formatie zit daarmee na een turbulente week nog altijd in dezelfde patstelling.