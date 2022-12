Premium Het beste van De Telegraaf

De reis van Kaag naar Suriname is een mission impossible

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De kerntaak van de minister van Financiën is om de financiële ruimte te bepalen voor de vakministers. Elke vakminister heeft tot taak om zijn of haar uiterste best te doen voor het eigen onderwerp, maar de minister van Financiën en de minister-president zijn de generalisten, die de taak hebben om vakministers van spending departments te vertellen dat de plannen schitterend zijn, maar het geld beperkt is. Zij doen dat mede namens de belastingbetalers wier geld wordt uitgegeven. Dat maakt Financiën tot een belangrijke portefeuille, vaak bezet door de partijleider van de tweede regeringspartij.