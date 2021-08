’Klimaatverandering mondiaal aanpakken’

Natuurlijk is de inhoud van deze wetenschappelijke studie alarmerend, maar als Jesse hierover los gaat is het toch net of het einde der tijden nabij is. En vanzelfsprekend moeten we in dit nietige kikkerland weer van alles, maar de enige echte oplossing die wel hout snijdt namelijk kernenergie zit er bij Jesse nooit bij. Net als bij Frans Timmermans trouwens, die liever inzet op gasloos, ziekmakende windturbines en niets oplossende biomassa.

Ondertussen gaat in vier Aziatische landen de bouw van 600 kolencentrales gewoon door, maar daar hoor je deze heren niet over. Dat telt blijkbaar niet. Laten we toch vooral inzetten op mondiale overeenstemming om dit gigantische probleem aan te pakken en hopelijk op te lossen en niet blijven hobbyen op nationaal- of zelfs EU-niveau. De tegenstrijdige maatregelen die nu nog de klimaathorizon bepalen zorgen namelijk alleen maar voor tweedeling en voor nog minder draagvlak en dat moet echt anders.

Jan Pronk, Beverwijk