Gelukkig heb ik een fiets met trapondersteuning. Ik dacht dat mijn fiets tussen twee andere fietsen bij een muurtje goed stond. Helaas, bij terugkomst waren alle drie omgevallen. Ik had veel moeite om de zware fiets op te tillen. Mensen op een overdekt terras keken toe. Ineens kwam er een jongen van een jaar of 18 naar me toe. Hij hielp mij. Heel fijn. Gelukkig is er nog behulpzame jeugd.

Ria Smink-Wijntjes, Tiel

