Vakantie in rook op na vergadering

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

Maandagmiddag ontvang ik een appje van collega Wim Hoogland: ’Jij wilt toch naar Thailand? Heb je de weekplanning gezien?’ Over precies vijf minuten begint onze wekelijkse vergadering waarin we brainstormen over welke verhalen we de komende week willen gaan maken, wie we willen interviewen en welke video-items kunnen worden opgenomen. Voorafgaand stuurt de nieuwsregisseur van dienst alvast een eerste planning rond.