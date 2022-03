Uitslag Stelling: Voorkeur voor atoomstroom

Kernenergie is een van de schoonste en door de huidige technologie ook een van de veiligste vormen van energie, is een veelgehoorde mening onder respondenten. „Het is niet klimaatafhankelijk en geeft dus een continue, stabiele stroom van energie.”

Velen spreken hun voorkeur voor kernenergie uit boven energie uit windmolens en zonneparken. „Ons land is te vol om zonneparken en windmolenparken op land te zetten”, aldus een respondent. „En ze nemen niet alleen te veel ruimte in beslag; ze zijn ook inefficiënt en op lange termijn niet duurzaam omdat ze snel verslijten.”

„Voor onze consumptie hebben wij nu eenmaal energie nodig en kernenergie is een stabiele relatief goedkope energiebron. Zon en wind daarentegen zijn zeker niet constant en nog minder beheersbaar. Vanuit die optiek verdient kernenergie meegenomen te worden als mogelijke energiebron”, vindt ook een ander.

Ook het feit dat we door de bouw van kerncentrales minder afhankelijk worden van (Russisch) gas, maakt het gebruik van van deze vorm van energie volgens velen (88%) het overwegen waard. „Met kernenergie kan men, door het opwekken van veel elektriciteit, ook waterstof gaan produceren dat een uitstekende vervanger van aardgas kan zijn”, aldus één van hen.

Veel respondenten (80%) zien kernenergie dan ook als dé manier om uit de energiecrisis te komen. „Alleen al het besluit dat er nieuwe kerncentrales komen, zal direct de gasprijs doen dalen”, verwacht een stellingdeelnemer. „Want iedereen weet dan dat voor gas leverende landen zoals Rusland veel minder vraag zal zijn naar hun product.”

Meerdere stellingdeelnemers kaarten echter ook aan dat het bouwen van kerncentrales niet in één dag is gebeurd. „Het duurt minstens 10 tot 15 jaar voordat een kerncentrale operationeel is. Dat is veel te laat voor de energietransitie”, aldus een criticaster. „Stop met tijd verspillen en werk aan iets wat wel op korte termijn iets oplevert, zoals bijvoorbeeld waterstof.”

De negatieve aspecten van kernenergie worden door veel respondenten weggewuifd. „Ik denk dat kernafval een minder groot probleem is dan al die zonnepanelen en batterijen van auto’s en e-bikes die ook een keer moeten worden vervangen”, relativeert iemand. „We komen steeds verder met technologische ontwikkeling”, aldus een ander. „We weten straks vast ook raad met het afval van kernenergie. Uiteindelijk zal kernenergie schone energie opleveren.”

Ook zijn weinig respondenten bang voor het eventuele gevaar voor de volksgezondheid bij calamiteiten. Slechts 9% stelt huiverig te zijn voor het gebruik van kernenergie, de meerderheid is er niet bang voor. „We hadden hier al veel eerder op in moeten zetten”, zegt iemand. „Het is jammer dat de politiek zich laat leiden door misplaatste angst voor kernenergie en de daarbij behorende radioactiviteit. Gevoed door de rampen in Tsjernobyl (Russische kerncentrale met achterhaalde technieken) en Fukushima (natuurramp). Frankrijk staat al decennialang vol met zeer veilige kerncentrales. Laten we daar een voorbeeld aan nemen.”