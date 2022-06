Dit vind ik leuk

Ons hondje Loltje sukkelde een poos met haar gezondheid. Na verscheidene consulten bij de dierenarts hebben wij besloten, met pijn in ons hart, om haar te laten inslapen. De begeleidende dierenarts was een grote steun. Het gemis blijft, maar vandaag kregen we een kaartje van de dierenartsen om ons sterkte te wensen. Onze dank is groot.