’Strenger EBI’

Het is terecht dat er strengere regels gelden in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, vindt Piet Rietdijk.

Bekijk ook: Ali G. wil 'zonder poespas' bellen met familie vanuit EBI: 'Regels komen door zaak neef Taghi' Zware crimineel Ali G. zit in de EBI in Vught dat onlangs de regels heeft aangepast om recente blunders te voorkomen. Ali vindt het vervelend dat hij niet meer als gezinshoofd kan functioneren en hierom eist hij nu bezoekrecht dat aansluit op schooltijden. De belangen om de maatschappij tegen 'zware jongens' te beschermen worden zo wel erg gemakkelijk bespot. Dergelijk maatwerk mag dan ook nooit worden ingevoerd. Piet Rietveld