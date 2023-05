’Tolereer horkgedrag niet’

Dhr. Wiersma geeft aan dat hij ‘werkt aan zijn gedrag’. Ik snap dat niet. Al heel veel eerder zal deze man bepaalde gedragingen hebben vertoond. Hoe kan het dat daar niets mee gedaan is en hij zo hoog heeft kunnen opklimmen? Is hij in de ban van de macht? Of heeft hij wellicht een stoornis waar je überhaupt niet aan kunt werken?

Maar erger nog: hoe kan een overheid het toestaan dat zulk gedrag binnen haar muren plaatsvindt? Om na de metoo-discussie, na zo veel aandacht voor onveilig gedrag waarbij een overheid oproept dit te melden, dit zelf te tolereren? Of is in Den Haag nog steeds niet het kwartje gevallen dat zulk gedrag nergens thuishoort, maar zeker niet op de werkvloer?

O, jawel, lees ik in De T, dat is wel doorgedrongen, want nu moet elk bedrijf straks verplicht een vertrouwenspersoon in dienst hebben…

Onbestaanbaar…

A. van den Berg