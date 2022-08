Zorgen om de energienota

Driekwart van de stemmers maakt zich dan ook zorgen over het betalen van de energienota en wacht maatregelen van de overheid niet af. „Ik had afgelopen winter en in het voorjaar de verwarming al op 19 graden gezet. Douchen doen we altijd al kort. Alles is geïsoleerd. Ik zou niet weten we wat nog meer moeten doen, maar dat we het bijna niet meer kunnen betalen, dat is een ding dat zeker is.” Een snelle douche en in de winter een extra trui aan zijn voor velen al een gewoonte, blijkt uit de reacties, maar er worden ook grotere middelen ingezet: „Wij hebben spouwmuurisolatie en rolluiken voor de ramen laten plaatsen. We willen ook zonnepanelen, maar die zijn momenteel niet leverbaar. En dan is ons spaargeld op.’

Dat de spaarpotjes leegraken, blijkt uit meerdere reacties. „Wij vallen onder de wat hogere middeninkomens maar doordat alles zo duur wordt houden we niets over. We hebben de cv uitgezet zodat we geen hoge rekeningen krijgen. Extra maatregelen omtrent isolatie kunnen we niet opbrengen. Het wordt hoog tijd dat ze ook de middeninkomens gaan helpen.’ Dat vindt ook deze stemmer: „Zelf verdien ik bovenmodaal, maar heb steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik krijg geen toeslagen, maar ik moet wel steeds meer betalen.”

Een ruime meerderheid van de stemmers (96%) vindt dan ook dat de btw verder omlaag moet, dus niet naar 9 maar naar 6 procent, zoals in andere Europese landen en dat die verlaging in 2023 moet worden voortgezet.Maar liefst 84 procent van de stemmers vindt bovendien dat de btw-opbrengsten moeten worden gebruiken voor extra compensatiemaatregelen. „De staat krijgt vanwege de hoge prijzen gigantische sommen aan belasting binnen”, stelt een deelnemer. „Die belasting zou drastisch omlaag kunnen. Met compensatie help je alleen maar een bepaalde groep, wie net iets meer verdient valt er weer buiten. Beter zou een lagere prijs voor iedereen zijn.”

Een vaste (lage) prijs, daar voelen meer stemmers voor. Zo’n 83 procent van hen vindt dat energiebedrijven en toezichthouder ACM zich samen moeten inspannen om vaste energieprijzen aan te bieden. „De overheid kan net als in Frankrijk een maximumbedrag bepalen voor gas. Dan maken ze maar minder winst”, meent een deelnemer. „Het is vreemd dat doordat de inkoopprijs is gestegen ook de winst van Shell is gestegen.” Oftewel: „Zolang energiemaatschappijen winst maken moet die winst onverdeeld terug naar de betalende inwoners.”

Een laatste maatregel waar een ruime meerderheid (87%) de voordelen van inziet is het opendraaien van de Groningse gaskraan. „Het is te zot voor woorden dat een heel land naar de knoppen gaat terwijl er gas genoeg in de grond zit. Als de regering de Groningers had gecompenseerd was het niet nodig geweest om de kraan dicht te draaien. Maar als hij nu opengaat, moet ons gas naar Duitsland voor een prikkie”, betreurt een stemmer. Een deelnemer wacht het niet af: „Ik ga naar een warm land en zet de kachel uit, veel goedkoper!”