’Klant moet pakje ophalen’

Geen handhaving op de overtredingen van de busjesterreur. Fysieke winkels zullen nog sneller verdwijnen. Winsten verdwijnen naar het buitenland. Arbeidsplaatsen van de tussenhandel verdwijnen. Blijven onze bewoners op de lange termijn nog wel gelukkig door die ontwikkeling? Toch kunnen we er wat aan doen. Verbied het bezorgen aan de deur van pakjes onder de 10 of 15 kilo. En maak terugsturen niet meer gratis en/of laat de spullen ophalen bij een fysieke winkel of pakjescentrum. Een winkel kan b.v. aan meerdere webwinkels ruimte verhuren.

Louis de Vries,

Hilversum