Brief 3 ’Onterechte kritiek op Rutte’

Ik ben het vaak niet eens met onze president Rutte. Ik zal ook niet zo gauw op zijn partij stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen. Maar in een ding geef ik hem wel gelijk. En dat is dat de grootste verantwoordelijkheid met betrekking tot het verspreiden en terugdringen van het Covid-19 virus toch bij de burger ligt.

Ik vind het dan ook onterecht wat vele oppositieleden roepen dat het kabinet te weinig doet en het probleem afschuift op de burger. Wat willen ze dan? Een regering die zijn wil oplegt aan het volk? Die elke regel die zij maakt door het volk zonder morren opgevolgd wordt? Dat riekt naar een totalitaire staat. En dat is toch echt niet wat wij willen.

We leven gelukkig in een democratisch land waar het volk bepaalt hoe er geregeerd wordt door naar de stembus te gaan. Dus moeten de burgers ook voor het grootste deel de verantwoording nemen ter bestrijding van het coronavirus. Dat niet iedereen tevreden is met het beleid is inherent aan onze democratie waar je gelukkig nog je mening mag verkondigen. De gekozen regering doet het voor de ene bevolkingsgroep goed, en voor de ander niet. Maar de bestrijding van het coronavirus hebben we toch echt in eigen hand door ons gedrag.

H. v.d. Wal, Amsterdam

