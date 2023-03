Premium Het beste van De Telegraaf

Wie natuur beter kent stemde BBB Paniekzaaiers over stikstof zien natuur alleen op duikvakantie in Bali

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De verkiezingsuitslag voor D66 is de laagste in 10 jaar. De winst ging overweldigend naar de nieuwkomer BBB, die in alle 12 provincies de grootste partij is geworden, en in de Eerste Kamer de grootste fractie. In de eerste dagen na de verkiezingen zag je in veel reacties de eerste fase van het rouwproces: ontkenning.