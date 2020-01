’Praten met je kinderen? Wanneer dan?’

Papa werkt hele dag, mama werkt hele dag. Komen vermoeid thuis. Gelukkig is er naschoolse opvang, kunnen papa en mama rustig op het werk blijven.

Worden de kinderen groter, komen thuis, praten? Tegen wie? Er is niemand. Oh ja, er ligt geld op de tafel, ga maar een boekje of zo kopen. Praten? Sprookje? Nee, werkelijkheid, toen al en nu nog steeds. Ik weet het.

De politiek zegt je moet praten. Ze zeggen dat tegen een samenleving waar ze helemaal van vervreemd zijn.

A.J. de Brouwer, Goes