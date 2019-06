Een verrassing was het zeker, de keuze voor Ankie Broekers-Knol als nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De 72-jarige juriste ging met tegenzin de senaat uit, waarvan ze de afgelopen jaren de breed gerespecteerde voorzitter was. De VVD-partijtop, Mark Rutte voorop, vond het na ruim 17 jaar welletjes voor Broekers-Knol in de Eerste Kamer.