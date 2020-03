Brief 1 ’Uitspraak Wiebes klopt niet’

Ik ben eerder van mening dat de meeste zzp’ers in deze positie gedwongen zijn. Dat het een ’keuze’ is, is onderdeel van de nalatigheid van de overheid om werknemers te beschermen. De afgelopen jaren was ik genoodzaakt om zzp’er te worden met alle nadelen van dien, tegen een lager uurloon dat rechtvaardig is. De ondernemers profiteren van hun voormalige werknemers die nu zzp’er zijn geworden.

Boudewijn Metzelaar

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: