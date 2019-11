Uitslag Stelling: Te weinig oog voor ouderen

Vooral de vooruitzichten over ontoereikende zorg, vereenzaming en overgeleverd zijn aan anderen, zijn voor velen een schrikbeeld. „Zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen, in bed liggen totdat er iemand komt om je aan te kleden. Geen aanspraak meer en dan maar wachten totdat de hulp langskomt. Of je ligt al om zeven uur in bed óf pas laat”, schetst een respondent. „Bah, ik vind het nog het ergste dat je niets meer zelf kunt beslissen.”

Voor niemand kan het als verrassing komen. Babyboomers uit de jaren na de oorlog raken in overtal. Er komen niet alleen meer ouderen, ze worden ook ouder want de levensverwachting neemt toe. Deskundigen waarschuwen dat ons land allesbehalve ’vergrijzingsproof’ is. Nederland is nauwelijks toegerust om grote aantallen ouderen medische zorg, een geschikte woning en voldoende kwaliteit van leven te bieden.

„Het is een groot probleem”, stelt iemand. „Ik voel me bijna bezwaard om oud en grijs te zijn. Gelukkig ben ik nog vitaal en niet hulpbehoevend. Ik hoop niet dat ik in het zorgcircuit terecht kom.”

Het overgrote deel (90%) van de deelnemers vindt dat er bij de overheid en in de politiek te weinig oog is voor ouderen. „Jahaa, wel met hun mond, maar niet in daden. Ze beloven van alles, maar het wordt steeds nijpender. Fout is dat ze mensen niet laten kiezen, maar proberen te sturen.” Een ander: „Deze kabinetten gaan te veel uit van de zelfredzaamheid. Maar zodra je wat mankeert, ben je de pineut. Alle voorzieningen zijn wegbezuinigd.”

De zorg voor ouderen (35%), maar ook het overeind houden van het stelsel van AOW en pensioenen (32%) zijn volgens de stemmers de grootste knelpunten. „Ik heb jarenlang keihard gewerkt, altijd keurig belasting betaald, en nu word ik als een tweederangsburger weggezet.”

Volgens de deelnemers wordt over vergrijzing te veel als ’probleem’ gesproken. 92 Procent ergert zich daar vreselijk aan. „Ouderen krijgen steeds meer de indruk dat ze te veel zijn en maar in de weg lopen. Dat we een stelletje ’opvreters’ zijn”, schrijft iemand. „Er wordt alleen gesproken over al het geld wat die ouderen kosten. Het liefst zouden ze zien dat we een drankje nemen en weg... Nou mooi niet!”

Grote blunder, zo blijkt uit de reacties, is het sluiten van veel bejaardenhuizen geweest. „En dat net voor de grote vergrijzingsgolf. Hoe is het mogelijk?” vraagt iemand zich af. „Er wordt te veel vanuit gegaan dat iedereen maar in zijn eigen huis blijft. Nu wil men robots gaan inzetten voor ouderen om ze bezig te houden of als hulpje bij het wassen. Nou die gaat bij mij direct het raam uit.”

„Ik kan alleen voor mezelf praten, maar ik ben 74 en heb de tijd van mijn leven”, benadrukt iemand. ’Genieten van je oudedag’ kan volop, beaamt 55% van de respondenten. „Alles mag en niks moet. Ik heb alle tijd voor mijn hobby’s en de kleinkinderen. Mijn vrienden zijn ook met pensioen. Laten we het feestje van het leven niet bederven. Als je goed voor je lijf zorgt, kun je vaak leuk oud worden. Leef gezond en kom onder de mensen...”