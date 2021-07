Brief 1 ’Foute slachthuizen direct sluiten’

Het is te hopen voor alle dieren die dezer dagen, vaak ook al onder schandalige omstandigheden, naar een slachthuis worden vervoerd, dat Carola Schouten, Wouter Koolmees en NVWA nog voor het langdurige zomerreces van de demissionaire regering overgaan tot sluiting van Schossalk in Epe en alle andere bedrijven waar dierenmishandeling de gewoonste zaak van de wereld is. Dat verscherpt toezicht geen effect heeft blijkt ook nu weer. Stemmen op de Partij voor de Dieren heeft ook geen zin. De stilte vanuit die partij is net zo oorverdovend als het gillen van de varkens en andere slachtdieren.

Marianne Poot,

Broek in Waterland

