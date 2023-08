’Dienstplicht geeft richting aan jongeren’

Wat een oplossingsgericht, win-win partijprogramma punt. Het geeft een duidelijke richting aan onze jongeren, de politiek en ons land. Alle partijen zijn hopelijk toch wel zo verstandig om dit in hun verkiezingsprogramma op te nemen? In het kader van een nieuwe weg inslaan is zo'n gezamenlijk doel een mooi formatie uitgangspunt.

Chris Wiets, Soest