Soep met nieuwe aardappels

Koop vastkokende nieuwe aardappels, schrob ze en snij in blokjes. Breng de groentebouillon aan de kook (heel lekker met het kookvocht van asperges) doe de aardappels erbij en laat weer aan de kook komen. Diepvrieserwtjes zijn heel snel gaar, verse erwten duurt langer, even uitmikken wanneer je ze erbij doet. Maar ze moeten dus gelijk gaar zijn.

Als aardappels en erwten gaar zijn dan doe je er de knoflookschijfjes bij samen met de lentekruiden, het zout en de peper. Ideaal voor de groene Tabasco trouwens. Oh, en pocheer vier eieren. Pocheren is dus niet azijn in het water en roeren en al die onzin, gewoon superverse eieren in water laten glijden dat net heeft gekookt. Liefs een koekenpan. Dan hou je er twee minuten heel zacht vuur onder, zet uit en vijf minuten later zijn de eieren perfect. Nog een scheut olijfolie in ieder bord of kom maakt het helemaal af, zo.

Nodig voor 4 personen:

1 liter groentebouillon

500 gr nieuwe aardappels, geboend en in stukjes

250 gr doperwten, vers of diepvries

1 teen knoflook in doorzichtige plakjes gesneden

2 eetl peterselie, fijngehakt

2 eetl munt, fijngehakt

2 eetl bieslook, fijngehakt

Zout en peper

Olijfolie