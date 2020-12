’Alle horeca per direct weer open’

In heel het land waren dit nog de enige lichtpuntjes, waar je je familie of vrienden nog kon spreken. In de steden kon alleen gelopen worden nergens een rustpunt. Logisch dat de winkels iedereen moest opvangen.

Geef onmiddellijk, liefst vandaag nog openstelling voor ieder, die met horeca te maken heeft! Het zal overal rustig worden en dat willen we allemaal!

Cas Heijenk-Caspers

Sleeuwijk

