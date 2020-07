Dit gedrag moet anders: houd afstand

Tijdens het beteugelen van de eerste uitbraakgolf van het coronavirus waarschuwden virologen en epidemiologen al voor een volgende fase dat het virus weer zou toeslaan in ons land. Die boodschap kwam niet echt aan omdat we met zijn allen positief gestemd waren over het succesvol terugdringen van het aantal patiënten dat vocht voor hun leven. Het grootste pijnpunt van het kabinet, het overeind houden van onze gezondheidszorg, was dankzij onze zorghelden en burgers die zich braaf aan de strenge regels hielden gelukt en daarom werden veel beperkende maatregelen versoepeld.