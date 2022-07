’Ingrijpen bij misstanden slachthuis’

Premium Buitenland

Mogelijk levenslang voor smokkelaars gestikte migranten Texas

In de VS zijn vier verdachten aangehouden voor de dood van de tientallen migranten die maandag zijn aangetroffen in een achtergelaten vrachtwagen in San Antonio in Texas. De opeengehoopte vluchtelingen waren gestikt nadat zij uren bij een temperatuur van 39,4 graden Celsius zonder water en aircondit...