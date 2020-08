’Respect lijkt iets uit een ver verleden’

Het aantal toegelaten bezoekers zal minimaal zijn. Het spelletje zelf zal echter niet veranderen. Voetballers met het woord 'respect' op de mouw zullen elkaar weer te vuur en te zwaard gaan bestrijden. Met mogelijk lichamelijk letsel tot gevolg. Opstootjes in het veld van opgewonden standjes zullen weer schering en inslag worden.

Respect? Dat is een loze kreet geworden. En het gebeuren in het veld is nog maar een slap afgietsel hoe wij elkaar heden ten dage in de maatschappij benaderen. Respect? Dat schijnt iets te zijn uit een ver verleden.

Jan Muijs,

Tilburg.