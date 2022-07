’Crisis in de bouw’

Er is in Nederland een structureel tekort van minimaal 30.000 aan bouwvakkers. Het plan van minister De Jonge om minimaal 100.000 woningen gen per jaar te bouwen, is een grote illusie. En dan wordt de bouw ook nog eens getroffen door het stikstofprobleem. Daarnaast rijzen de prijzen voor bouwmaterialen de pan uit, onder meer de oorlog in Oekraïne. De woningnood wordt op deze manier steeds nijpender.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela