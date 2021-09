Treinreis ging uitstekend, bus was minder omdat er een omleiding was. Op een onbekende halte uitgestapt en gelukkig was er een meneer aan het schoffelen aan wie wij de weg konden vragen. Deze meneer was heel aardig en bood ons een lift aan naar de begraafplaats. Hartelijk bedankt!

Tiny Spoel en Henny Geugjes, Amsterdam

