Brief 2 ’Besluit Transavia verdient navolging’

Ze kunnen wat mij betreft het minimumtarief op 50 euro per hangbagage-stuk vaststellen. Het gedoe met rolkoffertjes en het volproppen van bagagerekken met reistassen door eigenwijze passagiers brengt veel ergernis te weeg bij medeluchtreizigers. Dit doordat de latere instappers geen plek meer hebben voor een bescheiden handtas of riugzakje omdat alle plekken vol zijn gestopt. Dit is de beste beslissing ooit genomen en ik mag wensen dat alle maatschappijen Transavia volgen.

Cees Sneek, Amsterdam

