Uitslag Stelling: ‘Prachtig Nederlands feest’

Iemand verzucht: „Eindelijk iets leuks en vrolijks in deze rare tijden”. Ook een andere deelnemer noemt het feest ’een van de weinige lichtpuntjes van de afgelopen maanden’.

Van degenen die dit jaar Sinterklaas vieren, doet een derde dit op dezelfde wijze als voorgaande jaren. „Zolang de kleinkinderen geloven wordt Sinterklaas in het eigen gezin gevierd en dragen wij als opa en oma bij met een cadeautje”, deelt een respondent.

„Voor de kleintjes is het dit jaar dus gewoon hetzelfde feest als altijd.”

Een iets grotere groep (36%) heeft de festiviteiten wel wat aangepast vanwege de coronabeperkingen.

„We vieren het dit jaar wat anders en kleinschaliger, maar wel met dezelfde tradities. Geen dure cadeaus, maar wel veel plezier met gedichten en surprises. Een echt familiefeest”, deelt een respondent. „We vieren het dit jaar twee keer om de groep niet te groot te hebben”, vertelt een ander.

Een enkeling ziet zich door de beperkingen gedwongen het feest een jaartje over te slaan. „Vanwege corona vieren wij de pakjesavond dit jaar niet, omdat we dan met te veel mensen zijn. Het is jammer maar het is even niet anders”, schrijft iemand.

Het grootste deel van de respondenten die geen Sinterklaas vieren, geeft daarvoor als reden geen kinderen (of geen kleine kinderen meer) te hebben om het mee te vieren.

„De kinderen zijn groot, we vieren het niet meer. Maar we hebben er heerlijke herinneringen aan en de kinderen ook.”

Er zijn ook redelijk wat stellingdeelnemers die aanstippen dat het feest wat hen betreft ’te commercieel’ is geworden. „Vroeger was pakjesavond spannend en leuk”, vertelt er een. „Toen kreeg je een cadeautje op je verjaardag en met Sinterklaas. Heden is het bijna elke dag cadeautjesdag. Het heeft voor mij geen enkele waarde meer, sinds ieder kind alles krijgt wat het wil. Vroeger hadden we niets te willen en was wat krijgen leuk.”

De meesten genieten echter met volle teugen van het heerlijk avondje. Een geweldig feest voor kinderen, aldus velen. „Sinterklaas is wat mij betreft gezelligheid ten top; een traditie om in ere te houden.” En daarbij draait het echt niet uitsluitend om de cadeaus, aldus een respondent: „Het gaat niet om de cadeautjes, maar om de gezelligheid, de vol-verwachting-klopt-ons-hart-gezichtjes van de kleinkinderen en het voorlezen van de gedichten.”

„Ook de periode voor pakjesavond is leuk”, reageert een ander. „Je schoen zetten, Sinterklaas op televisie kijken. Wel jammer alleen dat er minder Sinterklaassfeer is dan vroeger toen ikzelf kind was. Toen waren de winkels veel meer versierd. Reclamefolders en streekkranten vol met de goedheiligman.”

Daar zijn meer respondenten het mee eens. „Sinterklaas is een prachtige Nederlandse traditie. Vooral voor kinderen is het iets om naar uit te kijken. Dat moeten we niet verloren laten gaan of inruilen voor commerciële Amerikaanse tradities zoals de Kerstman die door Coca Cola is bedacht. De kerstversieringen die nu al overal hangen zijn mij dan ook een doorn in de het oog.”