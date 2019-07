’Grapperhaus, denk na voordat u iets roept’

Allereerst begint u over politie-inzet bij festivals vanwege het vele drugsgebruik. Mag ik de cijfers van u, van die politie-inzet? Want als fervent festivalganger zie ik zelden een flinke politie-inzet bij een festival. De inzet bij een gemiddelde voetbalwedstrijd is een stuk groter, maar ik heb u nog niet gehoord over inkrimping van de Eredivisie.

Dat er op festivals veel drugs wordt gebruikt, kan ik beamen. Maar u doet alsof het een groot probleem is en ik kan u vertellen dat dit niet het geval is. Zelden leidt drugsgebruik tot grote problemen op festivals. Natuurlijk wordt er wel eens iemand onwel, maar als u kijkt naar de hoeveelheid alcohol die legaal en geheel geaccepteerd geschonken wordt, dan zou u pas echt schrikken! Alcohol leidt eerder tot problemen als vechtpartijen en agressief gedrag. Maar daar hoor ik u niet over en dat vind ik gek.

De Nijmeegse hoogleraar medicatieveiligheid, Kees Kramer, pleitte vorig jaar oktober nog voor legalisering van XTC. Niet dat hij XTC ongevaarlijk vond, maar omdat XTC minder vaak gebruikt wordt dan alcohol, en omdat XTC minder schade toebrengt. Daarnaast stoppen de meeste gebruikers na enkele jaren met XTC, terwijl we vaak ons hele leven lang alcohol blijven drinken. Hij zei: “Overmatig alcoholgebruik brengt schade toe aan organen als de lever en alvleesklier, en veroorzaakt (dodelijke) ongevallen. Waar alcohol op de lange termijn voor ernstige hersenschade kan zorgen, is dat bij XTC minder duidelijk’’

Persoonlijk vind ik het hypocriet om over festivals en het drugsgebruik te beginnen, waar over het algemeen nauwelijks politie-inzet voor nodig is. Terwijl alcohol dus veel schadelijker is en daar zegt u niets over. Daarbij, ooit waren wij het meest vooruitstrevende land op het gebied van ons softdrugsbeleid. Waar Amerika, Canada en andere landen ons gedoogbeleid niet waardeerden, en wij eigenwijs zeiden dat we het zo zouden houden. Inmiddels zijn we ingehaald door Amerika en Canada, waar men legaal wiet mag verbouwen en verkopen, al dan niet voor medicinale toepassing. Diverse bekende Amerikanen verdienen inmiddels leuk bij met een legale wietfarm, denk aan Gwyneth Paltrow, Woopi Goldberg, Gene Simmons en Willie Nelson.

We zijn ingehaald, meneer Grapperhaus! En dik ook! Hoe wilt u het hypocriete gedoogbeleid in stand houden, waar wiet illegaal de achterdeur van de legale coffeeshop binnenkomt en vervolgens legaal de deur uit gaat? U houdt zo de criminaliteit in stand, met dit achterlijke gedoogbeleid. In mijn ogen is dat een soort witwassen van wiet, het is immers hetzelfde principe als bij het witwassen van geld.

Overigens, als we het over vermindering van festivals hebben. Ik weet er wel eentje. Laten we dat Songfestival gewoon weggeven aan een ander land. Scheelt weer een boel belastinggeld en u hoeft helemaal geen politie in te zetten. Ik zeg, win-winsituatie, meneer Grapperhaus!

Het liefste heb ik dat u eerst gaat nadenken, voor u weer iets doms roept. Dat u zich eindelijk eens bezig gaat houden met echte problemen, zodat mensen gewoon lekker kunnen genieten op de festivals. Het volk heeft brood en spelen nodig ter vermaak, of heeft u die les ook gemist?

R.M. Kilwinger, Vuren