’Testen, testen, testen’

Fantastisch dat het Universitair Medisch Centrum Groningen meer preventief gaat testen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft hiertoe met klem opgeroepen.

Er zijn snelle testkits waarmee binnen 15 minuten kan worden vastgesteld of iemand met het virus is besmet of niet. Waarom gebeurt dit niet met spoed in de rest van ons land?

Zodra mensen weten dat zij het virus hebben gehad, kunnen zij zelf niet meer besmet raken en ook anderen niet meer besmetten. Die groep personen kan dan zonder risico weer boodschappen doen voor zichzelf en voor mensen uit risicogroepen. Voordeel is waarschijnlijk ook dat een totale lockdown zo voorkomen kan worden en de economie minder ernstige klappen krijgt.

Van Tuyl, Delft