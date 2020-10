Geen woord over het ongenoegen bij politie

Er zijn van die tips, waarvan je meteen weet dat er veel gedoe van komt. Zoals de vertrouwelijke mail, die ik woensdag kreeg doorgestuurd over Opsporing Verzocht. In een intern bericht aan haar collega’s beklaagde Franki Klarenbeek, teamcoördinator opsporingscommunicatie bij de politie, zich erover dat het tv-programma vanaf 1 januari fors wordt gekortwiekt. De afleveringen worden drastisch ingekort en gaan naar een later tijdstip, en er komt een lange zomerstop. Dat betekent én lagere kijkcijfers én dat de politie in veel minder zaken de hulp van het publiek kan inroepen. En dat terwijl veertig procent van de door Opsporing Verzocht behandelde misdrijven wordt opgelost dankzij tips van kijkers.