Waar blijft het verzet van links tegen asielinstroom?

Nuchter denken en praten over migratie is niet erg gebruikelijk in ons land. De emotionele betrokkenheid is begrijpelijk wanneer het gaat over het lot van mensen op de vlucht of op zoek naar een beter bestaan. Emotionele aversie tegen de toestroom is ook begrijpelijk als mensen langdurig overlast en onveiligheid ervaren. Gebrek aan regie vanuit Den Haag stookt de gemoederen verder op.