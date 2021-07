Ombudsman: Een tak op je dak

Een paar dagen later komt een medewerker van de gemeente langs om de tak op te ruimen. Hij bekijkt gelijk hoe de bomen rondom de parkeerplaats erbij staan en ziet dat er een paar dode takken hangen. Hij heeft gereedschap bij zich en kan dan gelijk wat takken snoeien.

Maar dan ziet Doris dat er nog een grote tak aan de boom hangt die bijna afbreekt. Ze vraagt aan de gemeentemedewerker of hij deze ook kan snoeien. Hij zegt dat dat niet nodig is, omdat er nog groene bladeren aan zitten. En hij rondt zijn werkzaamheden bij de parkeerplaats af.

De volgende dag wordt er aangebeld bij Ronny en Doris. De buurman wijst naar hun auto waar een flinke deuk in zit. Wat blijkt? Die grote tak is afgebroken en op hun auto terechtgekomen! Zie je wel, Doris had het gisteren nog aangegeven bij de gemeentemedewerker. Gelijk maakt Ronny foto's van de schade en neemt weer contact op met de gemeente. Hij wil dat de gemeente de schade aan de auto vergoedt.

De gemeente laat weten dat zij goed voor de bomen zorgen en dat ze daarom geen schadevergoeding zullen betalen. In een uitgebreide brief probeert Ronny nog een keer duidelijk te maken waarom hij het daar niet mee eens is, maar de gemeente verandert niet van mening. Dan schrijft Ronny een bericht aan de Nationale ombudsman.

Medewerker Inge* snapt goed dat Ronny contact opneemt. Ze legt uit dat ze de klacht kan bespreken met de gemeente. Maar vertelt ook dat zij er niet voor kan zorgen dat de gemeente alsnog de schade vergoedt. Ronny vindt het al heel fijn dat Inge tenminste goed naar zijn verhaal luistert en is blij dat zijn klacht wordt opgepakt. De gemeente laat aan Inge weten eerst nog intern te moeten afstemmen. Maar daarna zal contact worden opgenomen met Ronny en Doris. En na een paar weken gebeurt dat: de gemeente belt op en laat weten dat ze toch de schade vergoed krijgen!

De Nationale ombudsman is blij dat de gemeente hen uiteindelijk goed heeft geholpen. We hopen dat gemeenten mensen als Ronny en Doris voortaan sneller helpen. Zodat ze niet zo lang in onzekerheid hoeven te zitten.

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.