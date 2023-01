’Haken en ogen aan nieuw eigen risisco’

Hoe gaat dat bijvoorbeeld als de verzekerde vrijwillig een hoger eigen risico heeft gekozen? Het alternatief: de verzekerde betaalt van iedere medische behandeling (ook dus van de huisarts) een percentage zelf, totdat het maximum eigen risico is bereikt. Dus bijvoorbeeld twintig procent (20%) zelf betalen tot de grens van € 2.000 ziektekosten betekent maximaal een eigen risico van €400. Wie vrijwillig een hoger risico wil kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een maximum van €5.000. Het eigen risico is dan ten hoogste €1.000. Dit is een eenvoudige methode, die niet fraudegevoelig is.

Jan Dijkshoorn, Alblasserdam