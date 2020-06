Brief 3: ’Het enige doel is relschoppen’

De relschoppers in o.a. Nederland en Duitsland haken in bij demonstraties met maar 1 doel: relschoppen en je agressie kwijtraken tegen onze politie.. En als het even kan ook nog wat vernielen en plunderen.

De foto van de in het zwart geklede, gemaskerde hooligan die een shirt draagt met de tekst: boxeur des rues, oftewel ’straatvechter’ laat niets te raden: ik kom niet demonstreren maar ’matten’. En onze politie wordt gemuilkorfd door eigen bazen en kan niet meer optreden zoals het beschaafde deel van Nederland mag verwachten. Leve de asociale media die hier een belangrijke, kwalijke rol spelen.

Wim Buts, Purmerend

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: