Brief 2 ’Fractiediscipline foute boel’

Ik zie het indienen daarvan eigenlijk als ’reclametijd’ voor individuele Kamerleden en haak dan sowieso af omdat het debat dan toch al achter de rug is. Meer problemen heb ik met die uitzonderlijke loyaliteitscultuur tussen partijgenoten enerzijds en anderzijds de partijen onderling, voor zover zij in een coalitie samenwerken.

Het is vaak stuitend om te zien en te horen dat, Kamerleden uit hetzelfde nest hun collega’s te vuur en te zwaard verdedigen ook al heeft het schuldig bevonden Kamerlid het ’moordwapen’ nog in zijn of haar hand. Maar het meest stuitend vind ik dan ook het moment dat coalitiegenoten in het debat hun spreektijd gaan misbruiken om de foute handelwijze van hun coalitiepartner goed te praten. Met kromme tenen zit ik dan te kijken hoe er glashard wordt gelogen door de collega’s omdat het doel eenvoudigweg de middelen moet heiligen, namelijk: harmonie in de coalitie.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: