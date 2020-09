’Bruiloftsgasten in de fout’

Daar is kennelijk tijdens de fotosessie niet de hand aan gehouden. Ik neem dat de gasten kwalijk. Zij weten dat deze coronaregel juist voor deze minister heel belangrijk is. Zij hebben zich niet aan de vooraf besproken regel gehouden, terwijl ze weten dat bij een publiek figuur het belangrijk is. Nu heeft iedereen zijn oordeel al klaar: weg met Grapperhaus! Natuurlijk is het fout, maar de beste stuurlui staan aan wal! Het is niet zijn schuld, zijn gasten hebben de schuld. We hebben te maken met volwassenen, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden.

M. Heijbroek