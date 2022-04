’Ongezonde leefstijl lastig om te keren’

Bijna een op de zes kinderen kampt met overgewicht, weet Jan Muijs.

Er is al geprobeerd om hier iets aan te doen door het suikergehalte in snoep terug te brengen, maar dat zet vooralsnog geen zoden aan de dijk. Nu zijn de verlokkingen voor de jeugd ook wel erg groot. Op de hoek van zo wat elke straat kun je snackbars aantreffen. Schoolkantines verkopen wel gezond voedsel, maar waarsachijnlijk minimaal. Van thuis meegebrachte boterhammen verdwijnen vaak in de vuilnisbak. Want er is een massale run ontstaan van de schooljeugd tijdens de pauzes naar de dichtsbijzijnde supermarkt waar alleen maar ongezonde 'dikmakers' worden gescoord. Die zijn veel lekkerder dan een appel. En zelfs met populaire meezingers wordt aangezet tot een ongezonde etensstijl. Want: beter te dik in de kist dan weer een feestje gemist! Ga er maar aan staan om deze trend te doorbreken als overheid. En als ouders. Dat ga je voorlopig niet winnen!

Jan Muijs, Tilburg