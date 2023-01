Brief 3: ’Bestuurder moet gedrag veranderen’

Is niet aan de bestuurders zelf om verantwoordelijkheid te nemen Moet de Staat voor ze denken? Iedereen weet langzamerhand toch hoe het werkt, of zie ik dat verkeerd? Iedereen weet, niet rijden met drank op, niet rijden met verdovende middelen. Geen telefoon gebruiken en appen tijdens het besturen van een voertuig. En toch doen duizenden egoïstische weggebruikers dit dagelijks. En dan de rechters die er iedere keer weer intrappen als ze horen ’maar ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk’, en verkeershufters gewoon hun rijbewijs terugkrijgen. Dat moet ook afgelopen zijn. Je weet dondersgoed wat je doet en niet kan. Ik doe wat ik wil is langzamerhand het motto in onze samenleving en schijt aan de rest.

A. Kerkvliet, Hillegom

