Uitslag Stelling: Binnen geld pinnen veiliger

Het is een te groot risico voor omwonenden, vinden de voorstanders. De schade bij plofkraken is meestal enorm en de schrik bij mensen die er boven of naast wonen groot. „Die dingen moeten echt bij woningen verdwijnen. Eens vallen er doden”, vreest een respondent.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sloeg onlangs alarm over zelfgemaakte explosieven die worden gebruikt bij aanslagen en plofkraken en op bestelling lijken te worden gemaakt door een groep criminelen. Verontrustend, vindt de overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers. Een oud-militair reageert: „Plofkrakers gebruiken steeds zwaardere explosieven en ook nog eens eigen maaksels. Eerdaags maken ze een keer een rekenfout en dan zijn de rapen echt gaar. Ik weet dat je er zo een factor 10 naast kunt zitten en dan?”

De meeste respondenten begrijpen dat omwonenden willen dat geldautomaten verwijderd worden.

„Ik heb zelf jaren boven zo’n automaat gewoond”, schrijft iemand, „en dat is geen prettig gevoel”.

Een op de drie vindt desondanks dat de geldautomaten moeten blijven waar ze zijn. „Er zijn er al te weinig”, vindt de een. „Ze weghalen is weer buigen voor criminelen”, zegt een ander. Een weer een ander vraagt zich af waar hij anders zijn geld moet halen. „Ergens lekker afgelegen zodat je prooi bent voor overvallers?”

Het argument van de gemeente Amsterdam om de geldautomaten niet weg te halen, is omdat mensen over contant geld moeten kunnen beschikken. Daar kan twee derde zich in vinden. „Er zijn veel mensen die niet ver kunnen reizen naar een geldautomaat. Het is voor hen belangrijk dat er zo’n automaat in de buurt is. Vooral ouderen, maar ook mensen op een strikt budget gebruiken liever contant geld dan dat ze pinnen. Dat moet mogelijk blijven.”

Zestien procent vindt het niet meer nodig om contant geld op zak te hebben, omdat je tegenwoordig overal kunt pinnen. „Als alles met pin gaat zijn geldautomaten niet meer nodig. Contant geld zorgt voor (drugs)criminaliteit en zwart werken. Gooi het contante geld overboord.”

De overgrote meerderheid denkt dat het aantal plofkraken teruggedrongen kan worden door inpandige geldautomaten, zoals nu al in supermarkten. „In ons dorp zijn de geldautomaten naar twee winkels verplaatst en dat is veel veiliger”, verklaart een respondent. Een medestander: „Als je contant geld nodig hebt, kun je dat toch wel verzinnen op tijden dat de winkels open zijn, dat hoeft toch niet ’s nachts?” Anderen stellen meer camera’s voor en en losse units. „Waarom geen vrijliggende pinkiosken, waar je alleen met je pinpas naar binnen kan?”, oppert iemand.

Velen vinden daarnaast dat de pakkans omhoog moet. „Er is veel te weinig politie op straat. De pakkans bij een plofkraak is nagenoeg nihil.” En hoewel de straffen voor plofkrakers in 2018 verhoogd zijn van 15 maanden naar minimaal 4 jaar cel, vinden de meesten dat nog niet zwaar genoeg. „Deze meedogenloze criminelen lachen daar om. Een plofkraak in een woonomgeving zou behandeld moeten worden als doodslag.”