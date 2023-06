’Te veel stickers op autoruit’

Terwijl wij nauwelijks meer door de voorruit van onze auto kunnen kijken door alle milieustickers en tolstickers, moeten wij kilometerheffing gaan betalen voor gereden kilometers in het buitenland. En dat terwijl auto’s met een witte kentekenplaat kosteloos van onze wegen gebruik kunnen maken.

Bovendien is het opmerkelijk dat in Luxemburg het hebben van stickers op de voorruit verboden is vanwege de belemmering van het uitzicht.

Ron Papegaaij