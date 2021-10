’Wallenbezoek veel meer beperken’

Vrijdag- en de zaterdagavonden zijn het ergst, maar op de andere avonden is het hier ook al druk, nog geen 100% van voor corona, maar we zitten er niet ver meer van af. De aanrijtijden van ambulances, brandweer en politie komen door de drukte in gevaar. Bovendien is de balans tussen wonen, werken en vermaak hier al jaren zoek. De sekswerkers zijn een toeristische attractie geworden en de rotzooi die bezoekers hier achterlaten, daar valt niet tegen op te vegen. Het optreden van handhaving en politie zou veel strenger moeten. De leefbaarheid is hier te veel aangetast. Stel een maximumaantal bezoekers hier, doe de gordijnen van de raamprostitutie dicht, voer een zerotolerancebeleid tegen drugsdealers en kopers op straat, zorg voor vervroegde sluitingstijden, zodat bewoners nachtrust hebben en sluit de coffeeshops voor buitenlandse bezoekers. Het is genoeg geweest. Handel nu en neem een voorbeeld aan Maastricht.

Ed Huijg, Amsterdam