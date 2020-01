Het wil niet vlotten met de bestrijding van de segregatie in Nederland. Voor de tweede keer is minister Slob de verliezende partij in het slepende juridische gevecht van het islamitische Haga Lyceum met de overheid. De school waar de onderwijsinspectie een negatief rapport over schreef blijft onaantastbaar. Daaruit blijkt hoe slecht de staat toegerust is in deze strijd tegen totalitaire indoctrinatie van scholieren.